Tufanbeyli'de üreticilere güneş paneli, okullara spor malzemesi verildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince, Tufanbeyli ilçesindeki üreticilere güneş paneli, okullara da spor malzemesi dağıtıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe merkezinde düzenlenen dağıtım töreninde, vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulmanın görevleri arasında olduğunu söyledi.

Güneş panellerinin, elektronik aletlerin şarj edilmesini sağlayacağını belirten Karalar, "İlçemizin geleceği için hemşehrilerimizin de desteğiyle hep birlikte çalışarak yeni bir Tufanbeyli oluşturacağız." dedi.

Konuşmanın ardından 53 küçükbaş hayvan ve arı yetiştiricisine panelleri verildi, 16 okula da spor malzemesi ulaştırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.