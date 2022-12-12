Tufanbeyli'de üreticilere güneş paneli, okullara spor malzemesi verildi

ADANA (AA) - Adana Büyükşehir Belediyesince, Tufanbeyli ilçesindeki üreticilere güneş paneli, okullara da spor malzemesi dağıtıldı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, ilçe merkezinde düzenlenen dağıtım töreninde, vatandaşların sıkıntılarına çözüm bulmanın görevleri arasında olduğunu söyledi.
Güneş panellerinin, elektronik aletlerin şarj edilmesini sağlayacağını belirten Karalar, "İlçemizin geleceği için hemşehrilerimizin de desteğiyle hep birlikte çalışarak yeni bir Tufanbeyli oluşturacağız." dedi.
Konuşmanın ardından 53 küçükbaş hayvan ve arı yetiştiricisine panelleri verildi, 16 okula da spor malzemesi ulaştırıldı.