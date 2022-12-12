Adana'da eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık B.D. ile taraf avukatları katıldı.

B.D. ve öldürülen T.D'nin çocuğu K.D, pedagog eşliğinde alınan beyanında, "Annemin telefonda başka kimselerle konuştuğuna ya da mesajlaştığına şahit olmadım. Babamın, annem aleyhinde söylediklerini kabul etmiyorum. Söyledikleri gerçeği yansıtmıyor." ifadesini kullandı.

Sanık ise önceki celselerdeki savunmasını tekrar ettiğini belirterek, "Dosyaya sunulmuş olan telefon yazışmalarında 'bu numarayı arar mısın konuşalım' şeklindeki yazışmayı ben yaptım. Bunu, eşim T.D'nin kiminle yazıştığını tespit etmek amacıyla yaptım ama karşı taraf bu numarayı aramadı. Maktulün kiminle konuştuğunu tespit edemedim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde müteaala sundu.

Mahkeme heyeti de B.D'nin mevcut halinin devamına ve maktulün telefonundan en sık görüşme yapılan 10 kişinin tespit edilmesi için HTS kayıtlarının bilirkişiye verilmesine karar verip, duruşmayı erteledi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'nde 22 Eylül 2021'de evlerinde tartıştığı eşi T.D'yi (38) bıçaklayarak öldürdükten sonra gittiği ablası N.K'nin evinde yakalanan B.D. hakkında "eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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