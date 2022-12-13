Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, klasik müzik konseri verecek

ADANA (AA) - Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO), şef Artun Hoinic'in yöneteceği klasik müzik konseri verecek.
ÇDSO'dan yapılan açıklamaya göre, 16 Aralık Cuma saat 20.00'de Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu’nda gerçekleşecek konseri Çaykovski Devlet Konservatuvarı mezunu, çok yönlü müzisyenliğiyle genç yaşında kariyerine başlamış orkestra şefi Artun Hoinic yönetecek.
Konserde Eskişehir Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi piyanist Gökhan Aybulus, solist olarak yer alacak.
Programın ilk yarısında Aybulus, Rahmaninov'un "Paganini Varyasyonları"nı yorumlayacak, ikinci yarısında orkestra Bizet'in "L'arlesienne Süitleri"den 1 ve 2 numaralı süitleri seslendirilecek.