Adana'da kadının çantasını gasbeden zanlı tutuklandı

Grip ve öksürükten 7 adımda kurtulun! İksir niteliğinde mucize karışım tüm hastalıklara savaş açıyor

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadının çantasını gasbeden şüpheli tutuklandı.

Ahmet Remzi Yüreğir Mahallesi'nde işe giden Leyla A'nın (48) yanına sokakta yürüdüğü sırada bir kişi yaklaştı.

Şüpheli, ağzını kapattığı kadının içinde 2 bin lira ile 2 çeyrek altının bulunduğu çantasını alıp kaçtı.

Kadının yardım istemesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinden, zanlının "hırsızlık" ve "uyuşturucu kullanmak"tan 21 suç kaydı bulunan Aykut D. (23) olduğunu belirledi.

Ekipler, bölgede yaptıkları araştırmayla kadına ait çantayı içindekiler alınmış halde yol kenarında buldu.

Şüpheli Aykut D, saklandığı adrese yapılan baskınla yakalandı. Polis, olaydan sonra çantayı yol kenarına attığı tespit edilen zanlının arkadaşı Mert Y'yi (26) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Aykut D, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.