Adana'da 14 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, evinde 14 kilo 600 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen çiftlik evine operasyon düzenledi.

Adreste 14 kilo 600 gram esrar ve 23 kök Hint keneviri ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

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