Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında yargılanan tutuklu sanık, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık H.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da mahkemede hazır bulundu.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan cumhuriyet savcısı, sanığın Suriye'de örgütsel eğitim aldığını, DEAŞ'a katılımı artırma adına toplantılar yaptığını ve dijital materyallerinde teröristlere ait fotoğraflar tespit edildiğini belirtti.

Savcı, faaliyetlerinde kod isim kullandığını da aktardığı H.K'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında, örgüte katılmadığını ve kod isim kullanmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı H.K'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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