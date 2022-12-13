GÜNCELLEME - Adana merkezli sahtecilik operasyonunda 14 zanlı yakalandı

ADANA (AA) - Adana merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, piyasaya sahte para ve düşük ayarlı altın sürdükleri iddiasıyla 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekipleri, bazı şüphelilerin İstanbul'dan aldıkları sahte paralar ile ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de tespit edilen adreslere baskın yapıldı.
Operasyonda zanlılardan 14'ü gözaltına alındı. Adreslerde, sahte 3 bin 500 ABD Doları, 463 bin 950 lira, 1 sürücü belgesi, ayarı düşürülmüş 65 cumhuriyet altını, 3 külçe altın, 1 eritilmiş altın ve 7,87 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis, adreslerinde bulunamayan 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.