Saimbeyli'de jandarma, öğrencilere trafik eğitimi verdi

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ADANA (AA) - Adana'nın Saimbeyli ilçesinde jandarma ekipleri, ilkokul öğrencilerine yönelik trafik eğitimi düzenledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, eğitim çalışmaları kapsamında Himmetli İlkokulu'nu ziyaret etti.

Öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgi veren ekipler, çocukların sorularını yanıtladı.

Eğitime katılanlara kitap hediye edildi.

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