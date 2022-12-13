İngiliz kadın Adana'da Müslüman oldu

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ADANA (AA) - İngiliz Jeanette Mcdonald, Adana'da Müslüman olarak Cennet adını aldı.

İl Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, İslam dininden etkilenerek Müslüman olmak isteyen Mcdonald için Seyhan İlçe Müftülüğünde ihtida töreni düzenlendi.

Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan İngiliz kadın, Cennet adını aldı.

Mcdonald, törenden sonra yaptığı açıklamada, 2 yıldır Bodrum'da yaşadığını ve İslam dinini araştırıp öğrendiğini belirtti.

Hür iradesiyle İslam dinini seçtiğini bildiren Mcdonald, "Müslümanların aile hayatları, yaşam biçimleri İslam'ı merak etmemi ve araştırmamı sağladı. Böylece İslam'ı araştırıp Müslüman olmaya karar verdim. Müslüman olmakla kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum." ifadesini kullandı.

İlçe Müftüsü Mehmet Yaman da Cennet adını alan İngiliz kadına İslam dini hakkında bilgiler vererek "İhtida Belgesi" ve İngilizce mealli Kur'an-ı Kerim ile çeşitli kitaplar hediye etti.​​​​​​​





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