Kozan'da öğrenciler Türk Kızılaya kan bağışladı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meslek lisesi öğrencileri, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, kan ihtiyacı duyan kişilere destek amacıyla bağış etkinliği düzenlendi.

Öğretmenlerin eşlik ettiği öğrenciler, Türk Kızılayın okulun bahçesinde kurduğu çadırda kan bağışı yaptı.

Etkinliğe şehit polis memuru Arda Can'ın ailesi de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.