Adana'da üvey babasını öldürdüğü öne sürülen sanık ile annesi hakim karşısında

ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, üvey babasını öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 14 yaşındaki çocuk ve olayın ardından uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı ileri sürülen annesinin "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar O.H. ve annesi E.C. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, taraf avukatları hazır bulundu.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık E.C, maktul Yücel C. ile olaydan yaklaşık 6 ay önce evlendiğini ve Adana'ya yerleştiklerini belirtti.

Maktulün kendisinden uyuşturucu satmasını istediğini ileri süren E.C, "Eşim Yücel C'nin bu teklifini kabul etmedim. Bu konu nedeniyle zaman zaman tartışma yaşıyorduk. Olay günü oğlum O.H. evde bulunduğu sırada Yücel C'nin benim hakkımda bir başkasıyla yaptığı telefon konuşmasına şahit olmuş. Bu durumu benimle paylaştı. Ben bu konuyu Yücel C'ye sorduğumda tartışma çıktı. Kendisi beni birden darbetmeye başladı. O sırada oğlum O.H. kavgaya dahil oldu. Beni odadan çıkarttı. Ben maktulün öldüğünü görmedim. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sanık O.H. ise olay günü maktul Yücel C'nin annesi hakkında telefonda bir başkasıyla uygunsuz konuşma yaptığını öne sürdü.



Annesi ve Yücel C. tartıştığı sırada kavgayı ayırmak istediğini savunan O.H, "Bu sırada aramızda arbede çıktı. Annemi odadan çıkardıktan sonra maktul Yücel C. bana bıçakla saldırdı. Ben de ona tahta parçasıyla vurdum. Annemin maktule herhangi bir cisimle vurduğunu görmedim. Benim Yücel C'yi öldürme kastım yoktu." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına, tanıkların diğer celse dinlenilmesine ve eksik hususların giderilmesine karar verip duruşmayı erteledi.

- Olayın geçmişi

Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde, Yücel C'nin 16 Mayıs'ta öldürülmesiyle ilgili 14 yaşındaki üvey oğlu O.H. ve annesi E.C. tutuklanmıştı.

Sanıklar hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılmıştı.



İddianamede, O.H'nin kavga sırasında elindeki tahta parçası ve çekmeceyle Yücel C'yi kafasına vurarak öldürdüğü, bu sırada yanındaki annesi E.C'nin tüm olayı görmesine rağmen "kavgaya engel olmadığı, olayın ardından çok uzun süre polis ve sağlık görevlilerine ihbarda bulunmadığı, suçun gerçekleştiği sırada oğlunun eylemini kolaylaştırdığı ve Yücel C'nin ölümünün ardından sanıkların ne yapacaklarına ilişkin birlikte karar verdiği" belirtilmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.