Başsavcılıktan Adana'da hükümlüye kötü muamele iddiasına ilişkin açıklama

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ADANA (AA) - Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumunda hükümlü kişiye kötü muamele yapıldığı iddiası üzerine başlatılan adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Başsavcılığın yazılı açıklamasında, bazı basın yayın kuruluşlarında, hükümlü C.Ş'ye 20 Şubat'ta kötü muamele yapıldığıyla ilgili haber ve paylaşımlar üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla yazılı açıklamada bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Konuyla ilgili 23 Şubat 2022'de Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal başlatılan adli ve idari soruşturma titizlikle devam etmektedir." denildi.

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