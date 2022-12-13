Kozan'da şehitler dualarla anıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Kozan Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Dayanışma Derneği'nde şehitler için anma programı düzenlendi.

Katılımcılar, Hoşkadem Camisi'nin imam hatibi Abdurrahman Yılmaz'ın okuduğu Kur'an-ı Kerim'e dualarla eşlik etti.

Programa, Kozan Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez ve şehit aileleri katıldı.

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