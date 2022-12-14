Adana'da polis eşlerinden öğrencilere kıyafet yardımı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da polis eşleri, ilkokul öğrencilerine mont, ayakkabı ve çorap yardımında bulundu.

Polis Eşleri Derneği Adana Şubesi, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) Şubesi ile çocuklar için ortak çalışma gerçekleştirdi.

Saha çalışması yapan TDP ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mürseloğlu Mahallesi'ndeki ilkokulda ihtiyaç sahibi 45 öğrenciyi belirledi.

Derneğin başkanlığını yapan İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin eşi Nahide İnci, polislerle okula giderek yanlarında götürdükleri mont, ayakkabı ve çorapları çocuklara giydirdi.

Etkinlikte, "Kanka" olarak adlandırılan "maskot polis" öğrencilerin ilgi odağı oldu.

Nahide İnci, dernek olarak ihtiyaç sahibi çocuklara yardım etmeyi amaçladıklarını belirtti.

İmkanları ölçüsünde çocukları sevindirmek istediklerini aktaran İnci, "Bu hizmetlerimiz bitmeyecek. Adana halkının yardımıyla daha çok okula, öğrenciye ve ihtiyaç sahibi çocuğa ulaşmak istiyoruz. Bu çocuklar hepimizin çocukları. İmkanımız varsa paylaşmamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.

Okul müdürü Murat Çoğum da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Çocuklarımızın kalbine sıcak bir dokunuş yaptılar. Montlar da çocuklarımıza çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.