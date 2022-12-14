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Adana'da göçer arıcılara konteyner verildi

AA

Adana'da göçer arıcılara konteyner verildi

ADANA (AA) - Adana'da göçer arıcılık yapan 3 üreticiye konteyner verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün açıklamasına göre, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi (KDAKP) kapsamında Adana'da göçer arıcılık yapanlara destekte bulunuldu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, teslim töreninde, seyyar arıcılık yapanların bu konteynerleri gittikleri yerlere götürerek daha modern bir ortamda barınma sağlayacağını belirtti.

Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi'ne 2023'te Aladağ ve Karaisalı ilçelerinin de dahil olacağını aktaran Tekin, projenin yürütüleceği 7 ilçede kırsaldaki üreticileri kalkındıracak faaliyetleri yapmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Pozantı ilçesinde yaşayan arıcı Ahmet Karakaya da yılın 8 ayını göçer olarak geçirdiğini belirtti.

Verilen konteynerle rahat edeceklerini anlatan Karakaya, şunları söyledi:

"Bu konteyneri belirlenen limitlerin altında olduğu için çekme belgesi gerekmeden arılarımızı konakladığımız yere götürebileceğiz. Üzerinde elektrik ihtiyacımız için güneş paneli, içinde mutfak tezgahı, duş olması gerçekten çok güzel. Tarım ve Orman Bakanlığına ve proje paydaşlarına teşekkür ediyoruz."

Daha sonra arıcılara konteynerleri teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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