Adana'da çıkan kavgada iki kardeş tüfekle vurularak öldürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş öldü.



İlçenin Türkeli Mahallesi'nde Vahit Kara (37) ve kardeşi Emrah Kara (28) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında kavga çıktı.



Bu kişilerin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan iki kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Vahit ve Emrah Kara, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

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