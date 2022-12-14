Adana'da "Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" yapılacak

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ADANA (AA) - Adana'da, Basın İlan Kurumu (BİK) Şube Müdürlüğü ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) işbirliğinde "Kültürel Diplomasi Bağlamında Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" düzenlenecek.

BİK Şube Müdürlüğünün 2022 Teknik Destek Programı kapsamınki eğitime yönelik projesi, ÇKA tarafından kabul edildi.

ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran ve BİK Şube Müdürü Çetin Oranlı, ÇKA'da düzenlenen toplantıda projenin protokolünü imzaladı.

Duran, yerel basına önem verdiklerini ifade ederek, turizme yönelik çalışmaların değer taşıdığını belirtti.

Oranlı da Adana basınının, köklü geçmişi ve dinamik yapısıyla turizm potansiyelinin gelişmesine katkı sağlayabileceğini kaydetti.

Kentte organize edilecek "Kültürel Diplomasi Bağlamında Turizm Gazeteciliği ve Yazarlığı Eğitimi" ile turizm haberciliğinde profesyonel yaklaşımların ortaya konulması amaçlanıyor.

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