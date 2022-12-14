GÜNCELLEME - Adana'da çıkan kavgada 2 kardeş tüfekle vurularak öldürüldü

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan silahlı kavgada tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 1 kişi yaralandı.

İlçenin Türkeli Mahallesi'nde Vahit Kara (37) ve kardeşi Emrah Kara (28) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında kavga çıktı.

Bu kişilerin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan 2 kardeş, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. M.B. ise İmamoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vahit ve Emrah Kara, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olaydan sonra kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, olaya karıştıkları iddiasıyla E.B. ve F.B'yi gözaltına aldı.





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