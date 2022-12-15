Adana'da hastane müdürünün yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Müdürü Kamil Önder'in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 12 Aralık'ta hastane morgu önünde bekleyen Kamil Önder'in (62) tabancayla vurularak yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında olaya karışan 3 zanlının kimliğini tespit etti.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak, maskeli saldırganın olayı gerçekleştirdikten sonra başkasının kullandığı motosiklete binerek kaçtığını saptadı.

Daha sonra şüphelilerin motosikleti merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir arazide ateşe verip, başka birinin kullandığı otomobille bölgeden uzaklaştığı belirlendi.

Polis ekipleri, olayda silahı kullanan Mert Ali P. (19), motosikletin sürücüsü Yusuf Ö. (19) ile bu kişileri aracına alan Derviş E'yi (26) saklandıkları adreslere baskın yaparak yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, saldırıda ayağından yaralanan Kamil Önder, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kamil Önder, 12 Aralık'ta hastane morgu önünde beklediği sırada tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanmıştı. Önder, görevli olduğu hastanede tedaviye alınmış, polis ekipleri de silahlı saldırıyla ilgili çalışma başlatmıştı.

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