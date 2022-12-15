Adana merkezli sahtecilik operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana merkezli 6 ilde piyasaya sahte para ve düşük ayarlı altın sürenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi Mali Büro ekiplerince 13 Aralık'ta piyasaya sahte para ve düşük ayarlı altın sürenlere yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, aranan 2 zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 16'ya yükseldi.

Zanlılardan 9'u emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 7'si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Polis, hakkında gözaltı kararı bulunan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana polisi, sahte paralar ile ayarı düşürülmüş altınları piyasaya sürdükleri iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüphelinin yakalanması için Adana, İstanbul, Hatay, Mardin, Mersin ve Osmaniye'de tespit edilen adreslere 13 Aralık'ta operasyon düzenlemişti. Operasyonda zanlılardan 14'ü yakalanmış, sahte 3 bin 500 ABD doları, 463 bin 950 lira, 1 sürücü belgesi, ayarı düşürülmüş 65 cumhuriyet altını, 3 külçe altın, 1 eritilmiş altın ve 7,87 gram esrar ele geçirilmişti.

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