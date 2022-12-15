Adana'da evindeki sobada uyuşturucu bulunan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, evindeki sobada sentetik uyuşturucu ele geçirilen sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık M.D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki evinde soba içine gizlediği sentetik uyuşturucuyu gece vakti bir kişiye satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak M.D'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık M.D. savunmasında, hakkındaki suçlamaları redderek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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