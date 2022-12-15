Adana'da 18 kilogram esrar ele geçirildi

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ADANA (AA) - Adana'da 18 kilogram esrar ele geçirilen araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Seyhan ilçesinde durdurulan araçta arama gerçekleştirildi.

Araçta 18 kilogram esrar ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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