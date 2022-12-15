Adana'da eski astsubaya FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik davada yargılanan eski astsubay, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık N.G. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın, FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlardan ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle irtibat kurduğunun belirlendiğini, örgütün sohbet toplantılarına katıldığını ifade ederek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

N.G. ise savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

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