Adana Adliyesi'nde tartışan davalı taraflar güvenlik görevlilerine saldırdı

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ADANA (AA) - Adana Adliyesi'nde bir davanın taraflarının özel güvenlik görevlileri ile kavga etmesi, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adliye binasının 2. katındaki duruşma salonu önünde bir davanın tarafları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bazı kişiler, kendilerini uyaran ve binadan çıkmalarını isteyen güvenlik görevlilerine saldırdı.

Bir güvenlik görevlisinin yaralandığı kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi. Kavganın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bazı kişilerin ellerine geçirdikleri coplarla özel güvenlik görevlilerine saldırması ve bir kişinin yürüyen merdivenden sürüklenerek düşmesi yer alıyor.

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