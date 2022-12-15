Tufanbeyli'de 5 yaş grubunun okullaşma oranı yüzde 99'a ulaştı

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ADANA (AA) - Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, ilçedeki 5 yaş grubunun okullaşma oranının yüzde 99'a yükseldiğini bildirdi.

Kalkan, yazılı açıklamasında, okul öncesi eğitimin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Köy Yaşam Merkezleri bünyesinde açılan ana sınıflarıyla 5 yaş grubunda okullaşma oranının arttığını kaydeden Kalkan, "Okul öncesi eğitimde öğrenci sayımız yüzde 65'ten yüzde 99'a kadar yükseldi." ifadesini kullandı.

Kalkan, çalışmaların devam edeceğini sözlerine ekledi.

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