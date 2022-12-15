Adana'da barda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesindeki bir barda silahlı saldırıya uğraşan kişi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Kuruköprü Mahallesi'ndeki barda müşteri olarak bulunan İsmail Ceylan'a henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tabancayla ateş etti.

Ceylan'ın ağır yaralandığı saldırının ardından zanlı olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Ceylan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.





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