Adana'da 6 hırsızlık zanlısı tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'da polis ekiplerince gözaltına alınan 9 hırsızlık şüphelisinden 6'sı tutuklandı.

Kentte farklı tarihlerde 10 adresten 90 bin lira değerinde cep telefonu, klima ve inşaat malzemesi çalındı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıklarla ilgili geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekiplerin kimliğini belirlediği 9 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Zanlının, esneme hareketi yaparak cep telefonu çalması kamerada

Tutuklananlar arasında bulunan Doğuş G'nin (32), alışveriş merkezindeki eğlence parkında çalışan Ecem B'nin stant üzerine bıraktığı cep telefonunu dikkat çekmemek için esneme hareketi yaparak çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

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