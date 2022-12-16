Adana'da eski bir savcı FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapse çarptırıldı

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ADANA (AA) - Adana'da, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan eski savcıya, 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, savcılık mesleğinden ihraç edilen ve tutuksuz yargılanan M.Ş. ile avukatı katıldı.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, FETÖ üyesi olduğunu belirttiği sanığın 2014 yılı Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimleri öncesinde söz konusu silahlı terör örgütünün talimatları doğrultusunda örgüt lehinde çalışmalar yaptığını, örgüt içinde "ev imamlığı" sıfatıyla faaliyet yürüttüğünü ve hakkında somut, tutarlı tanık beyanları ile teşhisler bulunduğunu belirtti.

Savcı, M.Ş'nin FETÖ'nün hiyerarşik yapısına bilerek ve isteyerek dahil olduğunu anlatarak, sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.Ş. ise hakkındaki iddiaları reddedip beraat talebinde bulunarak, "FETÖ üyesi değilim. Örgütsel konumum bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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