Adana'da çocuk parkında uyuşturucu ticareti iddiasına 12,5 yıl hapis

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ADANA (AA) - Adana'nın Seyhan ilçesinde, çocuk parkında uyuşturucu satarken yakalandığı iddiasıyla tutuklanan sanığa 12,5 yıl hapis ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık K.K. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın merkez Seyhan ilçesi Mestanzade Mahallesi'ndeki çocuk parkında S.V'ye sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanakları da dikkate alınarak sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasına, tutukluluk halinin de devamına karar verilmesini istedi.

Sanık K.K. ise suçlamayı kabul etmediğini söyledi. Uyuşturucu ticareti yapmadığını savunan K.K, "Parkta kimseye uyuşturucu satmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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