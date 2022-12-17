Kozan'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uygulama kapsamında ilçenin 12 noktasında denetleme alanları oluşturuldu.
Ekipler, buralardaki çalışmada 956 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.
Denetimlerde, kurallara uygun olmayan bir araç trafikten men edildi, 15 araç sahibine ise 23 bin 441 lira ceza uyguladı.
Sorgulanan 308 araçtan 15 araca çeşitli maddelerden dolayı 23 Bin 441 lira para cezası kesilirken bir araç trafikten men edildi.
Yapılan aramalarda 56 uyuşturucu hap ele geçirildi. Ekipler, uygulama kapsamında 5 iş yerini denetledi.