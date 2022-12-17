Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü

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ADANA (AA) - Adana'da bir kişi, aracına binerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesinde bir restoranda yemek yiyen Şeyhmus K'ye, otomobiline bindiği sırada kimliği belirsiz kişilerce tabancayla ateş açıldı.



Şüpheliler, saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şeyhmus K'nin yaşamını yitirdiği anlaşıldı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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