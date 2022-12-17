Ülkü Ocaklarından MHP'nin Mersin'deki "Aday Belli, Karar Net" mitingine davet

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ADANA (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın Mersin'de düzenlenecek "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitinge vatandaşları davet etti.

Yıldırım, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği toplantıda, yarın yapılacak miting öncesi bölgedeki çeşitli illerde ziyaretler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Önümüzdeki seçimlerde 6,5 milyon gencin ilk defa oy kullanacağını belirten Yıldırım, şöyle devam etti:



"Önümüzde gerçekleştireceğimiz seçimler bizim açımızdan çok önemli. Bu seçimlerde ilk defa oy kullanacak 6,5 milyon genç seçmenimiz var. Bu genç seçmenler biliyoruz ki seçimin kaderini tayin etmek üzere oy kullanacaklar. Bir taraftan gençlerimiz her taraftan ötekileştirilmeye çalışırken biz Ülkü Ocaklarımızda arkadaşlarımızla bir araya geldiğimiz zaman, aslında bunun tam tersi olduğunu görüyoruz. Bugün ocaklarımızın sayısı 3 katına çıkmış durumda. Yaptığımız programlara salonlara sığmayacak derecede arkadaşlarımızın katılım gösterdiğini görüyoruz."

Yıldırım, yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla Mersin'de düzenlenecek "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitingine vatandaşları davet etti.

Toplantıya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Ülkü Ocakları İl Başkanı Cem Tutsoy ve MHP'li ilçe belediye başkanları katıldı.



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