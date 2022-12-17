MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, Adana'da konuştu:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADANA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Biz 2023’ten çok ümitliyiz. Hep birlikte çok şey başaracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Adana İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Yalçın'ın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılımıyla yarın Mersin'de düzenlenecek "Aday Belli, Karar Net" mitingi kapsamında il başkanlığını ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, MHP'nin bugüne kadar 8 ilde açık hava toplantısı yaptığını, 9. mitingin ise yarın Mersin'de düzenleneceğini belirtti.

2018'de seçmene yönelik yapılan vaatlerin bir bir gerçekleştirildiğini, bunun devam edeceğini aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"2018'de ne dediysek onu şu anda yapıyoruz. 3600 ek gösterge konusu bizim programımızda vardı, EYT vardı, sözleşmeli statüde çalışanlara kadro vardı. İktidara verdiğimiz destekle Cumhur İttifakı olarak bunların hepsi tek tek hayata geçti, hayata geçmeye devam ediyor. Cumhur İttifakı dediğimiz anlayış, bu hizmetlerin halka ulaştırılmasına yol açıyor, onu sağlıyor. Biz 2023'ten çok ümitliyiz. Hep birlikte çok şey başaracağımıza inanıyoruz. Bu mitingler hava şartları el verdiği müddetçe seçime kadar devam edecek.

MHP'nin Türk siyasetinde çok daha iyi noktalara geleceği açıktır. Siz her gün ekranlara çıkarak saçmalayan isimlere bakmayın, biz anketimizi sahalarda yapıyoruz. Hiç kimse yokken, biz insanımızın ayağına gittik, gitmeye devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.