Ülkü Ocakları Adana İl Başkanı Tutsoy'dan, Genel Başkanları Yıldırım'a teşekkür

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ADANA (AA) - Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Adana İl Başkanı Cem Tutsoy, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Tutsoy, yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla bugün Mersin'de "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı miting düzenleneceğini belirtti.

Yıldırım'ın, miting öncesindeki bölge ziyaretleri kapsamında Adana'daki teşkilat mensuplarıyla da bir araya geldiğini aktaran Tutsoy, şunları kaydetti:

"Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin teşrifleriyle gerçekleşecek olan '2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net' Mersin mitingi öncesi, liderimizin öz evladı, Türk gençliğinin yol başcısı, yüz akımız Ülkü Ocakları Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım bölge ziyaretleri kapsamında şehrimizi şereflendirerek, ülkücü şehitlerimizin kıymetli emanetleri aileleri, il ocak divanı, il ve ilçe ocak yöneticileri, MHP Genel Başkan Başdanışmanı, MHP Adana il ve ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları, Türkiye Kamu-Sen Adana Şube Başkanı ve şube temsilcileri, TÜRKAV Adana İl Başkanı, muhtarlar, yerel basın mensupları ve teşkilat mensuplarımızla bir araya geldiler. Ziyaretlerinden dolayı Sayın Genel Başkanımıza şükranlarımızı sunarız."

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