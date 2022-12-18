Adana'da iki kardeşin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından 2'si tutuklandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Türkeli Mahallesi'nde 14 Aralık'ta Vahit (37) ve kardeşi Emrah Kara'nın (28) öldürüldüğü silahlı kavgayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 2 zanlının ardından, aynı kavgada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu edilen M.B. ile olaya karıştığı öne sürülen A.A. da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. ve kardeşi F.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, A.C.A. ve A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Türkeli Mahallesi'ndeki silahlı kavgada tüfekle ateş açılması sonucu yaralanan Vahit ve Emrah Kara, kaldırıldıkları Kozan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, aynı kavgada yaralanan M.B. ise İmamoğlu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınmıştı. Olaya karıştıkları iddia edilen F.B. ve A.C.A, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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