Adana'da kerpiç ev yangında kullanılamaz hale geldi

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde yangın çıkan kerpiç ev, kullanılamaz hale geldi.

Karanebili Mahallesi'nde Sultan Ünal'a (72) ait kerpiç evde, sabah saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evin yandığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye bildirip alevlere müdahale etti.

Adrese yönlendirilen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunduğu yangını söndürdü.

Yaklaşık 2 aydır ilçe merkezindeki yakınlarının yanında yaşadığı öğrenilen Ünal'a ait ev, kullanılamaz hale geldi.

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