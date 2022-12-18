Adana'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ACE 482 plakalı otomobil ile Muhammet Kurtaran'ın kullandığı 01 RR 508 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Kurtaran 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.







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