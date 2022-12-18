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Adana'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

AA

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Arslanpaşa Mahallesi Fehmi Özel Türkay Caddesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ACE 482 plakalı otomobil ile Muhammet Kurtaran'ın kullandığı 01 RR 508 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, yaralanan sürücü Kurtaran 112 Acil Sağlık ekiplerince, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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