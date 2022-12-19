Adana'da 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ADANA (AA) - Adana'da 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen depodaki zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesi Çarkıpare Mahallesi'ndeki bir depoda kaçak sigara bulunduğunu belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, 12 milyon 150 bin tütün doldurulmuş makaron buldu.



Gözaltına alınan depodaki şüpheli H.D, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.