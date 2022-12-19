Adana'da tartıştıkları kişiyi silahla öldüren 2 sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştıkları kişiyi tabancayla öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Yeşilyuva Mahallesi'nde 6 Haziran'da, Tuncay Yalpu'nun tabancayla öldürülmesiyle ilgili tutuklanan H.D. ve N.C.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü N.C.K'nin kayınvalidesine ait evin önünde H.D. ile oturduğu sırada maktul Tuncay Yalpu'nun buraya geldiği, tarafların burada bir süre konuştuktan sonra maktulün H.D'ye "lan" diyerek hitap etmesi üzerine tartışma çıktığı belirtildi.

Kısa sürede büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maktul Tuncay Yalpu'nun sokağa doğru kaçmaya başladığı, H.D'nin bir başka sokaktan maktulün karşısına çıktığı, N.C.K'nin de maktulün arkasından koşmaya başladığı anlatılan iddianamede, sanıkların sokakta Yalpu'yu ruhsatsız tabancayla öldürdüğü kaydedildi.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri de dikkate alınarak "kasten öldürme" suçundan müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde, 6 Haziran'da Tuncay Yalpu (37) H.D. ve N.C.K. ile aralarında çıkan kavgada tabancayla öldürülmüş, zanlılar H.D. ve N.C.K. tutuklanmıştı.

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