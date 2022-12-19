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ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası'nda mısırın kilogramı en yüksek 5,40 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 7,00 7,20 Mısır Kg 5,20 5,40 Ayçiçeği Kg 11,20 11,70 Soya fasulyesi Kg 10,60 11,00 Pamuk (Roller Cins Çukurova Ekstra Standart) Kg 36,40 36,50

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