TÜGVA Genel Başkanı Beşinci, Adana'da "5. Kitap Kurdu Yarışması"nı tanıttı

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ADANA (AA) - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı İbrahim Beşinci, Adana'da "5. Kitap Kurdu Yarışması"nı tanıttı.

Beşinci, Şehit Yunus Uğur Ortaokulu'nda öğrencilere yönelik düzenlenen programda, vakıf olarak yarışmayla öğrencilere çok güzel kitaplar okutacaklarını söyledi.

Yarışma kapsamında çocukların 3 ayda 5 kitap okuyacağını anlatan Beşinci, öğrencilere hitabında, "Kitap Kurdu Yarışması'nda Adana'dan birinci çıkartmaya var mısınız? Çok çok kitap okuyup Fatih Sultan Mehmet gibi cesur olmaya var mısınız? Evet arkadaşlar, çok okuyacağız. En çok uygulayan ve çok güzel yazı yazan Necip Fazıl Kısakürek gibi iyi yazılar yazacağız. Bunun için çok okuyacağız. Okumaya var mısınız?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de okumayla ilgili güzel bir yol açmasından dolayı TÜGVA'ya teşekkür etti.

Konuşmaların ardından vakıf yetkilileri yarışma hakkında bilgi verdi.

Toplantıya İl Gençlik ve Spor Müdürü Muzaffer Çintimar, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve öğrenciler katıldı.

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