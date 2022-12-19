Kozan'da "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı

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ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Çanakkale Savaşı'nda kullanılan malzemelerin sergilendiği "Çanakkale Gezici Müzesi" ziyarete açıldı.

Kaymakamlık ile Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği işbirliğinde Osmangazi Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda düzenlenen açılış, Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkan Vekili Faruk Sönmez ile diğer ilgililer tarafından yapıldı.

Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı Sümmani Göztaş, AA muhabirine, Çanakkale ruhunu yaşatmak için müzenin ilçede açılmasını sağladıklarını söyledi.

Göztaş, 5 gün açık kalacak ve önce öğrencilerin gezebileceği müzenin, çarşamba gününden itibaren vatandaşlara açılacağını kaydetti.

Müzede kurulan stantlarda Çanakkale Savaşı'ndan kalan yaklaşık 600 eşya sergileniyor.



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