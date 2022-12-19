Saimbeyli'de velilere "Aile Okulu" eğitimi

ADANA (AA) - Saimbeyli Şehit Adil Ay Halk Eğitim Merkezi tarafından velilere yönelik açılan "Aile Okulu" kursu devam ediyor.
Merkez Müdürü Samet Yıldızhan, AA muhabirine, kursta velilere, teknolojinin kötü kullanımındaki zararları, sağlıklı beslenme, aile içi çatışmaların çözümü gibi 14 alanda eğitim verdiklerini söyledi.
5 Mayıs'ta açılan ve fasılalarla devam eden kurstan 300 velinin faydalandığını ifade eden Yıldızhan, "Veli ile öğrencilerimizin okul ile bağlarını güçlendirmek için yapılan bu çalışmamız devam edecek." dedi.
Kursiyer Kerziban Kahraman, 3 çocuk yetiştirmesine rağmen kurs neticesinde kendisinde bazı eksiklerin olduğunu keşfettiğini belirterek, velileri kursa katılmaya çağırdı.
Demet Ersan da çok değerli bir kurs dönemi geçirdiğini düşündüğünü, özellikle sağlıklı beslenme ile çocuk oyunları konusunda öğrendiklerini evinde hayata geçirdiğini kaydetti.