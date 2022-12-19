Adana Demirspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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ADANA (AA) - Adana Demirspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda 22 Aralık Perşembe günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

Pas ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, taktik çalışmalarla son buldu.

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