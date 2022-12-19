ÇÜ Devlet Konservatuvarı Gençlik Orkestrasından yeni yıl konseri

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ADANA (AA) - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Devlet Konservatuvarı Gençlik Orkestrası "Yeni Yıl Konseri" verdi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonu'nda gerçekleştirilen konseri şef Valid Ağayev yönetti.

Orkestra müzikseverler için Ludwig Van Beethoven'ın "Coriolan Uvertürü" ve Joseph Haydn'ın "Veda Senfoni" gibi eserleri seslendirdi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde orkestra ve şef, müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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