Adanaspor-Altaş Denizlispor maçının ardından

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 18. haftasında sahasında Altaş Denizlispor'a 3-2 yenilen Adanaspor'un teknik sorumlusu Eyüp Arın, "Maçtan sonra başkanımla da görüşeceğim. Kendim ile alakalı yapılması gereken neyse onu yapmaya hazırım." dedi.

Arın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hikayesi çok farklı bir maç oynadıklarını söyledi.

Birçok gol pozisyonunu değerlendiremediklerini belirten Arın, şunları kaydetti:

"Maçın başlangıç düdüğüyle girdiğimiz gol pozisyonunu değerlendiremedik fakat arkasına yediğimiz golle geriye düştük. Tekrar oyundaki üstünlüğümü ele aldığımız sırada kontradan yediğimiz golle iki farklı geriye düştük. Oyunsal olarak baktığımızda üstün göründüğümüz ve istatistiklere baktığımızda her yönüyle üstün oynadığımız bir maç oynadık. Fakat bu skora yansımadıktan sonra istediğin kadar istatistiklerde iyi ol. Geçerli olan skor tabi."

Önemli bir maçı kaybettiklerini dile getiren Arın, "Çok üzgünüm ve çok üzgünüz. Ama kendimi de eleştiriyorum. Maçtan sonra başkanımla da görüşeceğim. Kendim ile alakalı yapılması gereken neyse onu yapmaya hazırım." diye konuştu.





- Denizlispor cephesi

Denizlispor Teknik Direktörü Giray Bulak ise, iyi oynadıklarını ve iyi mücadele ettiklerini söyledi.

Puana çok ihtiyaçlarının olduğuna dikkati çeken Bulak, şu ifadeleri kullandı:

"Adanaspor'u tebrik ediyorum çok iyi oynadılar. Gidip gelen bir maç oldu. Kendi sahasında kaybetmeyen bir Adanaspor'u yendik. Biz de deplasmanlarda kazanamayan takımdık. Bugün ilk defa kazandık. Sanırsam Adanaspor'da sahasında ilk defa yenildi. Bu bakımdan önemli maçlar. Önemli puanlar. Oyuncularımı kutluyorum."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.