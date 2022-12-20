Adana Devlet Tiyatrosu ocakta 6 oyun sahneleyecek

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ADANA (AA) - Adana Devlet Tiyatrosu (ADT), ocakta 6 oyunu sanatseverlerin beğenisine sunacak.

ADT'den yapılan açıklamaya göre, Ray Cooney'in yazdığı, Haldun Dormen'in çevirdiği, yönetmenliğini Birkan Görgün'ün yaptığı "Komik Para" adlı oyun Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 3-7 ve 10-14 Ocak'ta sahnelenecek.

Aynı sahnede, Ahmet Metin Önel'in yazdığı ve Ali Meriç'in yönettiği "Eyvah Nadir" adlı oyun 17-21 Ocak'ta seyirciyle buluşacak.

Jan Aust'un yazdığı, Hale Kuntay'ın çevirdiği, Gökhan Doğan'ın yönettiği "Güzel ve Çirkin" adlı oyun Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi Sahnesi'nde 24-28 ve 31 Ocak'ta izlenebilecek.

Aristide Christian Charpentier'in yazdığı, Hakan Tartan ve Türkan Dündar'ın çevirdiği, yönetmenliğini Ebru Kara'nın yaptığı çocuk oyunu "Sihirli Keman" da 3, 8, 10 ve 15 Ocak'ta çocuklarla buluşacak.

Sabancı Oda Tiyatrosu Sahnesi'nde de 4-6, 11-13 ve 25-27 Ocak'ta Dario Fo-Franca Rame'nin yazıp Şahin Ergüney'in yönettiği "Sıradan Bir Gün" adlı oyun sahnelenecek.

Aynı sahnede, Murat Mahmut Yazıcıoğlu'nun yazıp Murat Aslan'ın yönettiği "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" isimli oyun 18-20 Ocak'ta izlenebilecek.

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