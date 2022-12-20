Adana'da motosikletine gizlediği uyuşturucuyla yakalanan sanığa dava

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ADANA (AA) - Adana'da, motosikletinde sakladığı uyuşturucuyla yakalanan sanığa 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Kentin Seyhan ilçesinde, motosikletinin selesinin altına sakladığı uyuşturucu ile yakalanan ve 25 Haziran'da tutuklanan D.Ö. hakkında Adana Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, D.Ö'yü olay tarihinde, ilçenin Uçak Mahallesi'nde motosikletinin sele kısmının altına gizlediği poşetteki sentetik uyuşturucu ile yakaladığı belirtildi.

D.Ö'nün üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 650 lira ele geçirildiği ve benzer suçlardan sabıkasının da bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık D.Ö. üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.



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