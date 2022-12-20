Adana'da işitme engelli kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi

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ADANA (AA) - Adana'da işitme engelli kadınlara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.



Çukurova Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Abdi Sütcü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Adana Kurttepe Sağırlar Eğitim Gençlik ve Spor Kulübü Derneği iş birliğiyle düzenlen etkinlikte, işitme engelli kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi.

İşaret dili tercümanı desteğiyle gerçekleşen eğitimde, proje yürütücüsü Dr. Hamide Şişman, Öğretim Görevlisi Dr. Elif Dağlı, bilim uzmanı Dudu Alptekin tarafından meme kanseri ve kendi kendine meme muayenesi anlatıldı.

Dernek ve üniversite iş birliğinde her ay farklı bir sağlık eğitimi gerçekleştirileceği bildirildi.



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