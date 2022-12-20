Adana'da 3 terör örgütü DEAŞ sanığına 15'er yıla kadar hapis istemi

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ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu gerekçesiyle ikisi tutuklu 3 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Suriye uyruklu tutuklu A.A, M.A. ve adli kontrol tedbiri uygulanan M.E. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı. Sanıklar hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların kentte DEAŞ'a katılımı artırmak adına toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın bulunduğu belirtildi.

Sanıklar A.A, M.A. ve M.E'nin DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle yoğun irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı, Suriye'de örgütün gerçekleştirdiği silahlı çatışmalarda "savaşçı" sıfatıyla yer aldığı ve kendilerine örgüt tarafından aylık düzenli maaş ödendiği, DEAŞ işgalindeki bölgede nöbet tuttukları ve ikametlerinde örgütsel dokümanlar ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.A, M.A. ve M.E. suçlamaları kabul etmedi.

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